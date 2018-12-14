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«Ультиматум» випуск 16: що робити, якщо дружина ходить до шаманів і ворожок

14.12.2018

Іноді наші близькі роблять вчинки, які ми не розуміємо. Наприклад, вони можуть звертатися до ворожок або шаманів по допомогу, а поради близьких ніби не чують. Що робити в такому разі, з’ясують у 16 ​​випуску проекту «Ультиматум».

ультиматум 16 выпуск

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У 16 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

  • Що робити, якщо дружина вважає, що на чоловікові порча?
  • Чи діють насправді привороти і відвороти?
  • Що робити, якщо житло перетворюється на ритуальний храм?
  • Що насправді відбувається на сеансах у шаманів?
  • Як переконати дружину перестати вірити ворожкам?
  • Можливо, дружина насправді таким чином прикриває свою зраду?

Дізнайтеся відповіді на ці питання у ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Ультиматум» випуск 16: що робити, якщо дружина ходить до шаманів і ворожок

Що робити, якщо дружина вважає, що на чоловікові порча? Чи діють насправді привороти і відвороти? З'ясують в 16 випуску проекту Ультиматум

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