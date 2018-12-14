Іноді наші близькі роблять вчинки, які ми не розуміємо. Наприклад, вони можуть звертатися до ворожок або шаманів по допомогу, а поради близьких ніби не чують. Що робити в такому разі, з’ясують у 16 ​​випуску проекту «Ультиматум».

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У 16 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Що робити, якщо дружина вважає, що на чоловікові порча?

Чи діють насправді привороти і відвороти?

Що робити, якщо житло перетворюється на ритуальний храм?

Що насправді відбувається на сеансах у шаманів?

Як переконати дружину перестати вірити ворожкам?

Можливо, дружина насправді таким чином прикриває свою зраду?

Дізнайтеся відповіді на ці питання у ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Ультиматум» випуск 16: що робити, якщо дружина ходить до шаманів і ворожок Що робити, якщо дружина вважає, що на чоловікові порча? Чи діють насправді привороти і відвороти? З'ясують в 16 випуску проекту Ультиматум

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