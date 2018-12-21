«Ультиматум» випуск 17: що робити, якщо чоловік безробітний нечупара

У 17 випуску глядачі побачать конфлікт пари, де жінка працює директором, а чоловік у вічному пошуку роботи. Але він не задоволений тим, що дружина нешанобливо до нього ставиться. Читайте в матеріалі докладніше.

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У 17 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Чи нормально, якщо дружина утримує сім’ю?

Що робити, якщо чоловік постійно розкидає шкарпетки і не прибирає за собою?

Як поводитися на людях, якщо чоловік дозволяє собі хамити і огризатися?

Чи повинен чоловік вчити сина битися, щоб він не виріс слабаком ?

Чому змінюються стосунки, якщо чоловік перестає фінансово забезпечувати сім’ю?

І що робити, якщо маленька дитина загубилася в торговому центрі?

Відповіді на ці та багато інших питань дивіться в ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

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