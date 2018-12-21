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«Ультиматум» випуск 17: що робити, якщо чоловік безробітний нечупара

21.12.2018

У 17 випуску глядачі побачать конфлікт пари, де жінка працює директором, а чоловік у вічному пошуку роботи. Але він не задоволений тим, що дружина нешанобливо до нього ставиться. Читайте в матеріалі докладніше.

ультиматум стб

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У 17 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

  • Чи нормально, якщо дружина утримує сім’ю?
  • Що робити, якщо чоловік постійно розкидає шкарпетки і не прибирає за собою?
  • Як поводитися на людях, якщо чоловік дозволяє собі хамити і огризатися?
  • Чи повинен чоловік вчити сина битися, щоб він не виріс слабаком?
  • Чому змінюються стосунки, якщо чоловік перестає фінансово забезпечувати сім’ю?
  • І що робити, якщо маленька дитина загубилася в торговому центрі?

Відповіді на ці та багато інших питань дивіться в ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

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