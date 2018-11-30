«Ультиматум» випуск 14: що робити, якщо чоловік змушує худнути

У 14 випуску програми «Ультиматум» ви побачите ситуацію в родині, коли чоловік постійно звинувачує дружину в зайвій вазі. Причому в шоу звернувся саме він, сподіваючись, що інші вкажуть їй на цю проблему. Але, як виявилося, проблема стосунків була зовсім в іншому. У чому — дивіться в 14 випуску «Ультиматуму».
Більше на тему: Книги та фільми, які допоможуть впоратися з кризою в житті радить психолог Тетяна Ларіна
У 14 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:
- Чи потрібно жінці худнути після народження дитини?
- Як реагувати на закиди чоловіка щодо фігури?
- Чи можна худнути на жорстких дієтах?
- Чому вага у жінок часто стоїть на місці?
- Що робити, якщо чоловік не дозволяє вам з’їсти зайвий шматочок їжі?
- Як правильно худнути після пологів?
- Чи подобаються чоловікам жінки в тілі?
Як вирішити ці та багато інших сімейних питань, дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ у програмі «Ультиматум».
Video: «Ультиматум» випуск 14: що робити, якщо чоловік змушує худнутиЯк правильно худнути? Що робити, якщо чоловік називає жирною? Дивіться в 14 випуску програми Ультиматум
Більше на тему: «Ультиматум»: 13 випуск закінчився викликом швидкої допомоги