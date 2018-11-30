У 14 випуску програми «Ультиматум» ви побачите ситуацію в родині, коли чоловік постійно звинувачує дружину в зайвій вазі. Причому в шоу звернувся саме він, сподіваючись, що інші вкажуть їй на цю проблему. Але, як виявилося, проблема стосунків була зовсім в іншому. У чому — дивіться в 14 випуску «Ультиматуму».

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У 14 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Чи потрібно жінці худнути після народження дитини?

Як реагувати на закиди чоловіка щодо фігури?

Чи можна худнути на жорстких дієтах?

Чому вага у жінок часто стоїть на місці?

Що робити, якщо чоловік не дозволяє вам з’їсти зайвий шматочок їжі?

Як правильно худнути після пологів?

Чи подобаються чоловікам жінки в тілі?

Як вирішити ці та багато інших сімейних питань, дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ у програмі «Ультиматум».

Video: «Ультиматум» випуск 14: що робити, якщо чоловік змушує худнути Як правильно худнути? Що робити, якщо чоловік називає жирною? Дивіться в 14 випуску програми Ультиматум

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