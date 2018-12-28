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«Ультиматум» 18 випуск: що робити, якщо чоловік не хоче мати дітей

28.12.2018

У новорічному 18 випуску «Ультиматуму» глядачі побачать пару, в якій спочатку все було ідеально. Вони люблять один одного і щасливі у шлюбі, якби не одне шокуюче «але»… Читайте в матеріалі докладніше.

ультиматум стб

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У 18 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

  • Що робити, якщо чоловік не хоче від вас дітей?
  • Що ховається за небажанням мати нащадків?
  • Чи можуть у такого чоловіка бути діти на стороні?
  • Чому чоловік не хоче займатися сексом?
  • Як визначити, чи зраджує вам чоловік?
  • Чи прощати зраду і наявність дітей від іншої жінки?

Відповіді на ці та багато інших питань дивіться в ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Ультиматум» 18 випуск: що робити, якщо чоловік не хоче мати дітей

Що робити, якщо чоловік не хоче від вас дітей? Як дізнатися чи зраджує чоловік? Чи є у нього діти на стороні? Читайте в матеріалі

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