«Ультиматум» 18 випуск: що робити, якщо чоловік не хоче мати дітей
28.12.2018
У новорічному 18 випуску «Ультиматуму» глядачі побачать пару, в якій спочатку все було ідеально. Вони люблять один одного і щасливі у шлюбі, якби не одне шокуюче «але»… Читайте в матеріалі докладніше.
Більше на тему: Марина Узелкова розповіла про свої принципи у стосунках
У 18 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:
- Що робити, якщо чоловік не хоче від вас дітей?
- Що ховається за небажанням мати нащадків?
- Чи можуть у такого чоловіка бути діти на стороні?
- Чому чоловік не хоче займатися сексом?
- Як визначити, чи зраджує вам чоловік?
- Чи прощати зраду і наявність дітей від іншої жінки?
Відповіді на ці та багато інших питань дивіться в ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.
Video: «Ультиматум» 18 випуск: що робити, якщо чоловік не хоче мати дітейЩо робити, якщо чоловік не хоче від вас дітей? Як дізнатися чи зраджує чоловік? Чи є у нього діти на стороні? Читайте в матеріалі
Більше на тему: Про психологічні причини імпотенції розповіла експерт Анна Кушнерук