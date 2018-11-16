У 12 випуску на проект «Ультиматум» прийшов практично Халк. Чоловік виглядає так, ніби спортзал – його рідний дім, а одним махом руки він може нокаутувати кожного. І його дружина – тендітна жінка, яка в прямому сенсі боїться його фізичної сили. Чи піднімав чоловік руку на свою дружину?
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У 12 випуску проекту «Ультиматум» глядачі побачать:
- Як жити з чоловіком, який нападає на першого зустрічного?
- Що робити, якщо діти бояться власного батька?
- Чого боїться жінка, якщо поруч з нею такий сильний чоловік?
- Чи зраджує чоловік, якщо він байкер?
- Чи піднімає такий чоловік руку на свою дружину?
- Чи поведеться чоловік на провокацію і чи стане застосовувати фізичну силу?
- Куди міг пропасти чоловік на цілий рік?
- Яка хвороба могла вплинути на психічний стан людини?
- Як зберегти сім’ю в такій ситуації?
А також дивіться 12 випуск «Ультиматуму» сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ. Ви дізнаєтеся, чи підніме чоловік руку на ведучого передачі, Валерія Ославського, якщо тому не сподобається, як він висловився:
Video: «Ультиматум» випуск 12: що робити, якщо боїшся власного чоловікаУ 12 випуску шоу Ультиматум ви дізнайтеся як вести себе з чоловіком, який постійно проявляє агресію. Поради психолога щодо агресії в сім'ї дивіться у 12 випуску
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