У 12 випуску на проект «Ультиматум» прийшов практично Халк. Чоловік виглядає так, ніби спортзал – його рідний дім, а одним махом руки він може нокаутувати кожного. І його дружина – тендітна жінка, яка в прямому сенсі боїться його фізичної сили. Чи піднімав чоловік руку на свою дружину?

Більше на тему: Хто в родині вирішує робити аборт чи ні розповіла Анна Кушнерук

У 12 випуску проекту «Ультиматум» глядачі побачать:

Як жити з чоловіком, який нападає на першого зустрічного?

Що робити, якщо діти бояться власного батька?

Чого боїться жінка, якщо поруч з нею такий сильний чоловік?

Чи зраджує чоловік, якщо він байкер?

Чи піднімає такий чоловік руку на свою дружину?

Чи поведеться чоловік на провокацію і чи стане застосовувати фізичну силу?

Куди міг пропасти чоловік на цілий рік?

Яка хвороба могла вплинути на психічний стан людини?

Як зберегти сім’ю в такій ситуації?

А також дивіться 12 випуск «Ультиматуму» сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ. Ви дізнаєтеся, чи підніме чоловік руку на ведучого передачі, Валерія Ославського, якщо тому не сподобається, як він висловився:

Video: «Ультиматум» випуск 12: що робити, якщо боїшся власного чоловіка У 12 випуску шоу Ультиматум ви дізнайтеся як вести себе з чоловіком, який постійно проявляє агресію. Поради психолога щодо агресії в сім'ї дивіться у 12 випуску

Більше на тему: Як набути впевненості у своїх силах, розповіла Тетяна Ларіна

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ