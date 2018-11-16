В 12 выпуске на проект «Ультиматум» пришел практически Халк. Мужчина выглядит так, как будто спортзал – его родной дом, а одним махом руки он может нокаутировать каждого. И его жена – хрупкая женщина, которая в прямом смысле боится его физической силы. Поднимал ли мужчина руку на свою жену?
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В 12 выпуске проекта «Ультиматум» зрители увидят:
- Как жить с мужчиной, который нападает на первого встречного?
- Что делать, если дети боятся собственного отца?
- Чего боится женщина, если рядом с ней такой сильный мужчина?
- Изменяет ли муж, если он байкер?
- Поднимает ли такой мужчина руку на свою жену?
- Поведется ли мужчина на провокацию и станет ли применять физическую силу?
- Куда мог пропасть муж на целый год?
- Какая болезнь могла повлиять на психическое состояние человека?
- Как сохранить семью в такой ситуации?
А также смотрите 12 выпуск «Ультиматума» сегодня в 23:05 на телеканале СТБ. Вы узнаете, поднимет ли муж руку на ведущего передачи, Валерия Ославского, если тому не понравится, как он выразился:
Video: «Ультиматум» выпуск 12: что делать, если боишься собственного мужаВ 12 выпуске шоу Ультиматум вы узнайте как вести себя с мужчиной, который постоянно проявляет агрессию. Советы психолога насчет агрессии в семье смотрите в 12 выпуске
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