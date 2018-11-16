В 12 выпуске на проект «Ультиматум» пришел практически Халк. Мужчина выглядит так, как будто спортзал – его родной дом, а одним махом руки он может нокаутировать каждого. И его жена – хрупкая женщина, которая в прямом смысле боится его физической силы. Поднимал ли мужчина руку на свою жену?

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В 12 выпуске проекта «Ультиматум» зрители увидят:

Как жить с мужчиной, который нападает на первого встречного?

Что делать, если дети боятся собственного отца?

Чего боится женщина, если рядом с ней такой сильный мужчина?

Изменяет ли муж, если он байкер?

Поднимает ли такой мужчина руку на свою жену?

Поведется ли мужчина на провокацию и станет ли применять физическую силу?

Куда мог пропасть муж на целый год?

Какая болезнь могла повлиять на психическое состояние человека?

Как сохранить семью в такой ситуации?

А также смотрите 12 выпуск «Ультиматума» сегодня в 23:05 на телеканале СТБ. Вы узнаете, поднимет ли муж руку на ведущего передачи, Валерия Ославского, если тому не понравится, как он выразился:

Video: «Ультиматум» выпуск 12: что делать, если боишься собственного мужа В 12 выпуске шоу Ультиматум вы узнайте как вести себя с мужчиной, который постоянно проявляет агрессию. Советы психолога насчет агрессии в семье смотрите в 12 выпуске

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