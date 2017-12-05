Проєкти
Вечір з Наталею Гаріповою
Випуск 14
Випуск 14
09.06.2018 | Сезон 1
Хто здивував глядачів у шоу «Вечір з Наталією Гаріповою»?
Дивитися зараз
Випуск 13
Випуск 13
02.06.2018 | Сезон 1
В гостях спортсмен, шоумен, актор і володар титулу «Найсильніша людина світу» – Василь Вірастюк
Дивитися зараз
Випуск 12
Випуск 12
26.05.2018 | Сезон 1
Гостем гумористичного шоу «Вечір з Наталією Гаріповою» став відомий дизайнер країни Андре Тан
Дивитися зараз
Випуск 11
Випуск 11
19.05.2018 | Сезон 1
Настя Каменських розповіла, що почати вести здоровий спосіб життя ніколи не пізно
Читати тут
Про проєкт
Гумористичне шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» відкриває улюблених зірок з абсолютно іншого боку. Ведуча шоу – перша і найбільш успішна жінка стендап-комік в Україні. В гостях у Наталії побувають Дмитро Шуров, Іраклі Макацарія, Дмитро Коляденко, Павло Костіцин та багато інших селебріті. Відомі на всю країну люди стануть героями смішних і незвичайних історій, а також дізнаються про себе багато нового і цікавого. Ведуча буде жартувати не над зірками, а разом з ними. Гумор Наталії не ображає і не принижує, а навпаки розкриває героїв.
