Про проєкт

Гумористичне шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» відкриває улюблених зірок з абсолютно іншого боку. Ведуча шоу – перша і найбільш успішна жінка стендап-комік в Україні. В гостях у Наталії побувають Дмитро Шуров, Іраклі Макацарія, Дмитро Коляденко, Павло Костіцин та багато інших селебріті. Відомі на всю країну люди стануть героями смішних і незвичайних історій, а також дізнаються про себе багато нового і цікавого. Ведуча буде жартувати не над зірками, а разом з ними. Гумор Наталії не ображає і не принижує, а навпаки розкриває героїв.