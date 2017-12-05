Проекты
Вечір з Наталею Гаріповою
Выпуск 14
Выпуск 14
09.06.2018 | Сезон 1
Кто удивил зрителей в шоу «Вечер с Натальей Гариповой»?
Выпуск 13
Выпуск 13
02.06.2018 | Сезон 1
В гостях спортсмен, шоумен, актер и обладатель титула «Самый сильный человек мира» – Василий Вирастюк
Выпуск 12
Выпуск 12
26.05.2018 | Сезон 1
Гостем юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой» стал известный дизайнер страны Андре Тан
Выпуск 11
Выпуск 11
19.05.2018 | Сезон 1
Настя Каменских рассказала, что начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно
Вечір з Наталею Гаріповою

Вечер с Натальей Гариповой. 1 сезон. 14 выпуск от 09.06.2018

Вечір з Наталею Гаріповою

Вечер с Натальей Гариповой. 1 сезон. 13 выпуск от 02.06.2018

Вечір з Наталею Гаріповою

Вечер с Натальей Гариповой. 1 сезон. 12 выпуск от 26.05.2018

Вечір з Наталею Гаріповою

Вечер с Натальей Гариповой. 1 сезон. 11 выпуск от 19.05.2018

Вечір з Наталею Гаріповою

Вечер с Натальей Гариповой. 1 сезон. 10 выпуск от 05.05.2018

Вечір з Наталею Гаріповою

Вечер с Натальей Гариповой. 1 сезон. 9 выпуск от 28.04.2018
Вечір з Наталею Гаріповою

Совершенство и пластическая хирургия: Слава Каминская на шоу «Вечер с Натальей Гариповой»

Вечір з Наталею Гаріповою

«Вечер с Натальей Гариповой»: Слава Каминская в 14 выпуске от 09.06.2018 (Анонс)

Вечір з Наталею Гаріповою

Как поведут себя мужчины, когда почувствуют конкуренцию?

Вечір з Наталею Гаріповою

Василий Вирастюк рассказал, зачем идет на проект «Зважені та щасливі»
Юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой» открывает любимых звезд с абсолютно другой стороны. Ведущая шоу – первая и наиболее успешная женщина стендап-комик в Украине. В гостях у Натальи побывают Дмитрий Шуров, Иракли Макацария, Дмитрий Коляденко, Павел Костицин и многие другие селебрити. Известные на всю страну люди окажутся героями смешных и необычных историй, а также узнают о себе много нового и интересного. Ведущая будет шутить не над звездами, а вместе с ними. Юмор Натальи не обижает и не унижает, а наоборот раскрывает героев.
