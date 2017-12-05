Вечір з Наталею Гаріповою

О проекте

Юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой» открывает любимых звезд с абсолютно другой стороны. Ведущая шоу – первая и наиболее успешная женщина стендап-комик в Украине. В гостях у Натальи побывают Дмитрий Шуров, Иракли Макацария, Дмитрий Коляденко, Павел Костицин и многие другие селебрити. Известные на всю страну люди окажутся героями смешных и необычных историй, а также узнают о себе много нового и интересного. Ведущая будет шутить не над звездами, а вместе с ними. Юмор Натальи не обижает и не унижает, а наоборот раскрывает героев.