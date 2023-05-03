Откровенная исповедь украинской снайперши в проекте «Позивний «Надія»

Героиней 7 выпуска проекта об отважных украинских женщинах «Позивний «Надія» на СТБ стала украинская снайперша с позывным «Параграф» – Ирина. О своих обязанностях, страхах и планах после победы она рассказала в большом интервью ведущей Надежде Матвеевой.

Снайпер – вторая по популярности профессия среди женщин в украинской армии. Ирина с детства любила стрелять в тире, а развиваться в военном деле решила в 2014 году.

Из солнечного Бали, тишины и медитаций она вернулась домой, чтобы защищать родную страну. Иного варианта она для себя не рассматривала.

«А как смотреть на себя в зеркало до конца жизни? Знать, что я пересидела войну где-нибудь? У меня есть опыт, могу работать и быть полезной. Я могу заменить какого-нибудь парня или девушку, которые никогда не держали автомат в руках и не знают, что с ним делать. Лучше пусть возьмут меня, чем того человека», – объяснила Ирина.

Несмотря на невероятно сложные условия работы, женщина делает сверхчеловеческие усилия.

«Профессия снайпера – очень романтизированная. Для многих она кажется классной, чем-то навеянной из фильмов. Но это тяжело, – рассказала снайперша. – Всегда тяжело убивать людей. И хотя тех, с кем мы воюем, мы чаще не можем назвать людьми, но они похожи на нас тем, что имеют две руки, две ноги и голову. Война становится рутиной после первой смерти».

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«Это очень ползающая работа. Выходишь, наблюдаешь, делаешь доклад, ползешь назад. Потом вместо тебя ползет напарник», – отметила женщина.

Ирина призналась, что снайперы достаточно суеверны. И она – не исключение. Уезжая, защитница всегда берет с собой ключи от дома. Так она верит, что вернется.

Страх смерти на войне снайперша чувствует постоянно: «Привыкаю к тому, что в любую минуту может закончиться жизнь».

После победы Ирина мечтает увидеть большую очередь на въезде в Украину.

«Хочу видеть, что люди возвращаются домой. А я, уезжая в обратном направлении, хочу понимать, что сделала очень многое, чтобы эти люди могли вернуться. Хочу создать реабилитационный центр для военнослужащих, где они смогут медитировать. Считаю, что это может быть классным выходом для людей, страдающих стрессами», – сказала защитница.

Смотрите «Позивний «Надія» каждое воскресенье в 22:00 на СТБ.

Полный 7 выпуск здесь.

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