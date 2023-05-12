Если запоминать лица людей, которым оказываешь помощь, можно помешаться: откровенная исповедь военного парамедика в проекте «Позивний «Надія»

Героиней прошлого выпуска проекта об отважных украинских женщинах «Позивний «Надія» на СТБ стала украинская парамедик Виктория Ткач, спасающая жизнь наших защитников. О самых страшных периодах войны для нее лично и почему старается не запоминать лица людей, которым оказывает помощь, она откровенно рассказала в интервью ведущей Надежде Матвеевой.

Виктория занимает должность фельдшера, а также преподает курс тактической медицины. Еще с 2014 года женщина активно волонтерила, ездила на восток Украины. Затем занималась военной медициной, пройдя немало тренингов.

«Медицина всегда давалась мне довольно легко. Я не боюсь крови. Воспринимаю человека как плоть и как душу. Если человек мертв, то он уже мертв. Опыт приобретается непосредственно в твоей работе, – рассказала парамедик. – Помню свою первую раненую. У нее были ожоги лица, рук, груди. Меня трясло, вплоть до рвоты. Было страшно что-нибудь забыть. Но я ее спасла, и с того момента все хорошо пошло».

Кроме того, что женщина оказывает медицинскую помощь и эвакуирует военных, она также спасает животных.

Виктория отмечает, что в ее профессии не имеет значения, мужчина ты или женщина. Самое важное – добросовестно работать, в том числе физически. Ведь вес снаряжение боевого медика – от 10 кг.

«У меня должность фельдшера, но я могу летать, верхолазить, выполнять работу на воде. Сейчас такая война, что каждому бойцу нужно уметь все. Даже если ты не медик, ты должен изучать азы тактической медицины. И так же стать боевым медиком ты можешь освоив тактику боя», – объяснила Виктория.

Наиболее эмоционально сложным периодом за время войны для фельдшера стала работа в Киевской области: «Работали на киевском направлении во время эксгумации тел, массовых захоронений, застенков. Вот тогда мне в общем стало очень тяжело. Я поняла, как много гражданского населения подвергалось террору и издевательствам только за то, что они – украинцы. Это геноцид нашей нации. Я с этим никогда не смогу смириться».

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Также женщина откровенно призналась, что старается не запоминать лица людей, с которыми работает: «Я стараюсь самозащититься и не впускать новых людей. Ведь большинства тех, кого я впустила, уже нет на этом свете… Это просто общая информация, которую я в себе держу. Почему я стала такой? Взять к примеру то же наступление. Это колоссальные потери, многие травмированные люди, и ты просто стоишь, как на конвейере. Ты не помнишь лицо, кому ты оказывал помощь. Ты помнишь травмы, что ты что-то делал, как ты с этим справлялся, как эвакуировал, но самих людей ты не запоминаешь. Ибо если ты будешь это делать, то помешаешься. День и ночь ты ждешь, тебе привозят, отдают, ты стабилизируешь, и так может быть сутки-двое-трое. Без сна и в холоде. С ближайшим твоим экипажем, которому ты доверяешь и свою жизнь, и здоровье».

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