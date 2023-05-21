«Позивний «Надія»: героиней выпуска станет мама-воспитательница 22 детей и волонтер – Ирина Сербина

В это воскресенье, 21 мая в 22:00, на телеканале СТБ выйдет десятый выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинкам, ежедневно приближающим нашу победу. В этот раз героиней программы станет мама-воспитательница 22 детей, а также волонтер – Ирина Сербина.

«Ее большая семья волнуется за нее каждый раз, когда она по просьбе об эвакуации или волонтерской помощи отправляется в горячие точки. А она по-другому не может. Ибо спустя год войны Ирина только утвердилась в убеждении, что чужой беды не бывает», – говорит ведущая Надежда Матвеева о героине выпуска.

С молодости Ирина с мужем работали в интернате. Стали родителями для 3-х мальчиков. Двух детей Ирине привели знакомые, чтобы они побывали в семье несколько дней, однако дети остались на три года, а потом и вовсе, поскольку предыдущая семья оказалась неблагополучной. В 33 года Ирина стала матерью 15 детей! Их семья пополнялась все новыми и новыми малышами, даря им заботу и любовь.

«Я чувствовала себя самой счастливой. Мне все равно, что происходило вокруг. Я растворилась в детях, каждый день получала кайф. Я всегда хотела воспитать детей отдельными индивидами. Как бы мне ни было сложно, мои дети всегда были обуты, одеты и накормлены», – рассказала Ирина.

Кроме того, что женщина занимается огромной собственной семьей, она также волонтерит и помогает другим. В этом ее поддерживает вся ее большая и дружеская семья. Дети помогают и вместе готовят, чтобы делиться пищей с теми, кто в этом нуждается. Ирина вместе с экипажем развозит продукты питания в Донецкую и Харьковскую области.

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«Трое сыновей моих служат и сидят в окопах с первого дня войны. Если мой 25-летний сын это может, то как я, взрослая женщина, буду сидеть дома? Я себе этого позволить не могу» – объяснит свой выбор героиня выпуска.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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