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Позивний Надія

Как бы мне ни было сложно, мои дети всегда были обуты, одеты и накормлены: волонтер и мама 22 детей о большой семье и помощи стране во время войны

25.05.2023

Героиней прошлого выпуска проекта об отважных украинских женщинах «Позивний «Надія» на СТБ стала мама-воспитательница 22 детей, а также волонтер – Ирина Сербина. В откровенном интервью Надежды Матвеевой она рассказала, как ее семья расширилась, почему нет чужих детей и что ей придает силы быть любящей мамой и бесстрашной женщиной, которая не оставит в беде украинцев в горячих точках.

«Позивний «Надія»: выпуск 10 о волонтере и маме 22 детей

С молодости Ирина с мужем работали в интернате. Стали родителями для 3-х мальчиков. Двух детей Ирине привели знакомые, чтобы они побывали в семье несколько дней, однако дети остались на три года, а потом и вовсе, поскольку предыдущая семья оказалась неблагополучной. В 33 года Ирина стала матерью 15 детей! Их семья пополнялась все новыми и новыми малышами, даря им заботу и любовь.

«Так Бог решил и сложилось в жизни, что у нас столько детей. Я чувствовала себя самой счастливой. Мне все равно, что происходило вокруг. Я растворилась в детях, каждый день получала кайф. Я всегда хотела воспитать детей отдельными индивидами. Как бы мне ни было сложно, мои дети всегда были обуты, одеты и накормлены, – рассказала Ирина. – Я понимаю, что когда 2 или 5 детей, ты им уделишь больше внимания, чем 22. Но у нас сейчас нет очереди за этими детьми. Я получаю энергию от них. Да, бывает сложно, особенно, когда дети болеют друг за другом. Но каждая их радость, достижения, успех – я все с ними разделяю. Это ни с чем не сравнится. Целью моей жизни было создать семью, в которой дети будут постоянно помогать друг другу. И это удалось».

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Кроме того, что женщина занимается огромной собственной семьей, она также волонтерит и помогает другим. В этом ее поддерживает вся ее большая и дружная семья. Дети помогают и вместе готовят, чтобы делиться пищей с теми, кто в этом нуждается. Ирина вместе с экипажем развозит продукты питания в Донецкую и Харьковскую области.

«Трое моих сыновей служат и сидят в окопах с первого дня войны. Если мой 25-летний сын это может, то как я, взрослая женщина, буду сидеть дома? Я себе этого позволить не могу», – объяснила свой выбор героиня выпуска.

«Позивний «Надія»: выпуск 10 о волонтере и маме 22 детей

«У нас есть горячая линия, на которую звонят по телефону круглосуточно. Ключевое слово “дети” – тогда команда принимает решение ехать и спасать их, где бы это ни было, – рассказала женщина. – Помню, первые дни вывоза людей из Изюма. Поступил вызов по отношению к девушке с мужем. Команда заходит во двор, а там уже завален погреб. Сидела девушка с грудным ребенком. Она жевала картошку и кормила малыша соком из этого картофеля».

Команда Ирины неоднократно спасала людей из самых горячих точек. Женщина признается, что о страхе не думает – на это нет времени.

«Есть люди, которых нужно спасти. Это все. Осознание приходит уже вечером, когда приезжаешь домой. Тогда бывает по-разному. Но если есть цель – к ней нужно идти. Я очень хочу, чтобы мои внуки видели своих родителей дома. Хочу, чтобы мои дети скорее вернулись домой. А еще мои друзья, знакомые и родственники», – сказала Ирина.

Смотрите «Позивний «Надія» каждое воскресенье в 22:00 на СТБ.

Полный выпуск 10 от 21.05.2023.

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