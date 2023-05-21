Випуск 10 | 21.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 10 від 21.05.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з Іриною Сєрбіною – мамою-вихователькою 22 дітей. Як героїня наважилася стати багатодітною мамою? Як живе її велика родина? І яку важливу справу Ірина робить з початку війни? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 10.

Під час розмови з Надією Матвєєвою Ірина Сєрбіна розповість, як виховує своїх дітей. Жінка зізнається, що насамперед вчить їх бути сильними та знати, що вони індивідуальності, які можуть досягнути будь-яких цілей. Не пропустіть цікавий випуск про жінку з великим серцем – дивіться онлайн проєкт СТБ позивний «Надія» 2023 випуск 10 від 21.05.2023.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 9 випуск