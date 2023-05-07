Випуск 8 | 07.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 8 від 07.05.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з бойовоюмедикинею Вікторією Ткач. Війна для неї почалася в 2014 році. Саме тоді Вікторія закінчувала 4-й курс, багато волонтерила та їздила на Схід. За час роботи на фронті героїня врятувала життя не одному нашому захиснику. Вона ризикувала собою, аби врятувати тих, хто стоїть на варті нашої безпеки та свободи. Як Вікторія вирішила стати бойовою медикинею і які знання для цього потрібні? Який момент за час війни був для неї найскладнішим? І які історії вразили її найбільше під час роботи на фронті? Не пропустіть цікавий випуск про сильну жінку – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 8.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 7 випуск