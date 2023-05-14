Випуск 9 | 14.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 9 від 14.05.2023 на сайті телеканалу СТБ! Героїнею сьогоднішнього випуску стане психологиня Марія Стецюк, яка заснувала групи психологічної підтримки «Дівчата, які чекають». Марія не з чуток знає, що таке хвилюватися за рідну людину та чекати її повернення. Її групи психологічної підтримки розділені на кілька категорій: для жінок, які чекають коханих; для родин зниклих безвісти і полонених; для дівчат, які втратили своїх коханих на війні. Хочете дізнатися, як правильно підтримувати рідних і знайомих, які чекають своїх коханих з фронту? Дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 9.

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