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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 9 выпуск эфир от 14.05.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 9 выпуск 2023. Позивний Надія 9 выпуск от 14.05.2023 смотреть онлайн
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Позивний Надія 9 выпуск эфир от 14.05.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 9 | 14.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 9 от 14.05.2023 на сайте телеканала СТБ! Героиней сегодняшнего выпуска станет психолог Мария Стецюк, основавшая группы психологической поддержки «Девушки, которые ждут». Мария не понаслышке знает, что такое переживать про родного человека и ждать его возвращения. Ее группы психологической поддержки разделены на несколько категорий: для женщин, которые ждут любимых; для семей пропавших без вести и пленных; для девушек, потерявших своих любимых на войне. Хотите узнать, как правильно поддерживать родных и знакомых, которые ждут своих любимых с фронта? Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 год выпуск 9.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 8 выпуск

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