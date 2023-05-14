Выпуск 9 | 14.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 9 от 14.05.2023 на сайте телеканала СТБ! Героиней сегодняшнего выпуска станет психолог Мария Стецюк, основавшая группы психологической поддержки «Девушки, которые ждут». Мария не понаслышке знает, что такое переживать про родного человека и ждать его возвращения. Ее группы психологической поддержки разделены на несколько категорий: для женщин, которые ждут любимых; для семей пропавших без вести и пленных; для девушек, потерявших своих любимых на войне. Хотите узнать, как правильно поддерживать родных и знакомых, которые ждут своих любимых с фронта? Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 год выпуск 9.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 8 выпуск