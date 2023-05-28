Выпуск 11 | 28.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 11 от 28.05.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе Надежда Матвеева посетит Юлию Лапутину – украинскую военнослужащую, контрразведчицу, спецназовку, генерала-майора Службы безопасности Украины, министра по делам ветеранов Украины. Юлия Анатольевна одна из двух женщин-генералов независимой Украины. В проекте Позивний «Надія» 2023 г. она расскажет, какой путь ей пришлось преодолеть, чтобы получить это звание. Хотите узнать, чем сейчас занимается Юлия Лапутина? Какое приоритетное направление деятельности ее министерства? Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 год выпуск 11.

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