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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 8 выпуск эфир от 07.05.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 8 выпуск 2023. Позивний Надія 8 выпуск от 07.05.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 8 | 07.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 8 от 07.05.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с боевым медиком Викторией Ткач. Война для нее началась в 2014 году. В это время Виктория заканчивала 4-й курс, много волонтерила и ездила на Восток. За время работы на фронте героиня спасла жизнь не одному нашему защитнику. Она рисковала собой, чтобы спасти тех, кто стоит на страже нашей безопасности и свободы. Как Виктория решила стать боевым медиком и какие знания для этого нужны? Какой момент за время войны был для нее самым сложным? И какие истории поразили ее больше всего во время работы на фронте? Не пропустите интересный выпуск о сильной женщине – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 8.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 7 выпуск

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