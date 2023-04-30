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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 7 выпуск эфир от 30.04.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 7 выпуск 2023. Позивний Надія 7 выпуск от 30.04.2023 смотреть онлайн
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Позивний Надія Выпуск 7 Позивний «Надія» 2023: 7 выпуск
Выпуск 7 | 30.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 7 от 30.04.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с украинской снайпершей Ириной, которая мужественно защищает Украину и прилагает максимальные усилия, чтобы как можно быстрее уничтожить врагов на нашей земле. Начало полномасштабной войны Ирина встретила на солнечном Бали, где проходила курс по медитациям. Однако она не смогла остаться в стороне, сразу же отправилась домой и стала на защиту нашей страны.

В 7 выпуске Позивний «Надія» 2023 снайперша Ирина расскажет, как и когда научилась стрелять, в каких горячих точках побывала и о чем мечтает после победы. Не пропустите интересный выпуск о сильной женщине-защитнице – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 7.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 6 выпуск

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