Выпуск 7 | 30.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 7 от 30.04.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с украинской снайпершей Ириной, которая мужественно защищает Украину и прилагает максимальные усилия, чтобы как можно быстрее уничтожить врагов на нашей земле. Начало полномасштабной войны Ирина встретила на солнечном Бали, где проходила курс по медитациям. Однако она не смогла остаться в стороне, сразу же отправилась домой и стала на защиту нашей страны.

В 7 выпуске Позивний «Надія» 2023 снайперша Ирина расскажет, как и когда научилась стрелять, в каких горячих точках побывала и о чем мечтает после победы. Не пропустите интересный выпуск о сильной женщине-защитнице – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 7.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 6 выпуск