Выпуск 7 | 30.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 7 від 30.04.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з українською снайперкою Іриною, яка мужньо захищає Україну та докладає максимальних зусиль, аби якнайшвидше знищити ворогів на нашій землі. Початок повномасштабної війни Ірина зустріла на сонячному Балі, де проходила курс з медитацій. Проте вона не змогла залишитись осторонь, відразу вирушила додому та стала на захист нашої країни.

У 7 випуску Позивний «Надія» 2023 снайперка Ірина розповість, як і коли навчилася стріляти, у яких гарячих точках побувала і про що мріє після перемоги. Не пропустіть цікавий випуск про сильну жінку-захисницю – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 7.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 6 випуск