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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 6 випуск ефір від 23.04.2023 дивитись онлайн

Дивитись онлайн проєкт Позивний Надія 6 випуск 2023. Позивний Надія 6 випуск от 23.04.2023 дивитись онлайн
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Випуск 6 | 23.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн документальний проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 6 від 23.04.2023 на сайті СТБ! Героїнею сьогоднішнього випуску стала хоробра та неймовірно сильна жінка Наталія Петренко. Коли окупанти заїхали в її рідне село на Луганщині, Наталя зустріла їх не квітами, а ненавистю. Вона кинулася зупиняти танки голими руками, коли вони почали нищити флагштоки біля ЦНАПу. Що вона говорила окупантам? Як вони реагували на її спротив? Що вона відчула в той момент, коли зрозуміла, що почалася повномасштабна війна? Не пропустіть цікавий випуск – дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 6.

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