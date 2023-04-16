Випуск 5 | 16.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 5 від 16.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з незламною українською жінкою, яка щодня наближає нашу перемогу. Ксенія Марко – операторка РС зенітно-ракетного комплексу С-300. У 21 рік вона вже стала офіцеркою і мужньо боронить нашу країну від ворогів.

У проєкті Позивний «Надія» 2023 випуск 5 Ксенія Марко розповість, як і чому вирішила пов’язати своє життя з військовою сферою. Як батьки відреагували на таке рішення доньки? Чим вона займається під час служби? І про що найбільше мріє? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 5.

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