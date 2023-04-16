Выпуск 5 | 16.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 5 от 16.04.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с несгибаемой украинской женщиной, ежедневно приближающей нашу победу. Ксения Марко – оператор РС зенитно-ракетного комплекса С-300. В 21 год она уже стала офицером и мужественно защищает нашу страну от врагов.

В проекте Позивний «Надія» 2023 выпуск 5 Ксения Марко расскажет, как и почему решила связать свою жизнь с военной сферой. Как родители отреагировали на такое дочернее решение? Чем она занимается во время службы? И о чем больше всего мечтает? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 5.

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