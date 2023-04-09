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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 4 выпуск эфир от 09.04.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 4 выпуск 2023. Позивний Надія 4 выпуск от 09.04.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 4 | 09.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 4 от 09.04.2023 на сайте СТБ! Героиней сегодняшнего выпуска станет Наталья Кудрич – проводница эвакуационных рейсов. Наталья – женщина с большим и неравнодушным сердцем. С первых дней полномасштабного вторжения она спасала людей, бежавших от ужасов войны. Истории каких пассажиров поразили ее больше всего? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 4.

Надежда Матвеева познакомится с дочерьми и сестрой Натальи. Что родные люди расскажут о героине? Поддерживали ли они ее выбор стать проводницей эвакуационных рейсов? Не пропустите интересное знакомство с сильной женщиной – смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 4.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 3 выпуск

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