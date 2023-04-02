Выпуск 3 | 02.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 3 от 02.04.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы увидите историю о сильной женщине – журналистке Анне Калюжной. До начала полномасштабной войны она работала на новостях и была парламентской журналисткой, однако после 24 февраля 2022 года Анна начала ездить на деоккупированные территории и снимать репортажи о военных преступлениях оккупантов.

В 3 выпуске Позивний «Надія» 2023 Анна Калюжная расскажет Надежде Матвеевой, какие деоккупированные города посетила и какие истории поразили ее больше всего. Также Анна признается, когда ей действительно было страшно, и расскажет, как родные реагируют на ее работу. Не упустите знакомство с сильной женщиной – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 3.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 2 выпуск