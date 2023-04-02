Выпуск 3 | 02.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 3 від 02.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви побачите історію про сильну жінку – журналістку Анну Калюжну. До початку повномасштабної війни вона працювала на новинах і була парламентською журналісткою, проте після 24 лютого 2022 року Анна почала їздити на деокуповані території та знімати репортажі про військові злочини окупантів.

У 3 випуску Позивний «Надія» 2023 Анна Калюжна розповість Надії Матвєєвій, які деокуповані міста відвідала і які історії вразили її найбільше. Також Анна зізнається, коли їй дійсно було дуже страшно, і розкаже, як рідні реагують на її роботу. Не пропустіть знайомство з сильною жінкою – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 3.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 2 випуск