Випуск 11 | 28.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 11 від 28.05.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі Надія Матвєєва завітає в гості до Юлії Лапутіної – української військовослужбовиці, контррозвідниці, спецпризначенки, генерала-майора Служби безпеки України, міністерки в справах ветеранів України. Юлія Анатоліївна одна з двох жінок-генералів незалежної України. У проєкті Позивний «Надія» 2023 вона розкаже, який шлях їй довелося подолати, щоб отримати це звання. Хочете дізнатися, чим зараз займається Юлія Лапутіна? Який пріоритетний напрям діяльності її міністерства? Дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 11.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 10 випуск