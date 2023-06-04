Випуск 12 | 04.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 12 від 04.06.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі Надія Матвєєва завітає в Ірпінь, де познайомить вас з зооволонтеркою Іриною Мургою. Як Ірина вирішила рятувати тварин, лікувати їх і знаходити для них нові родини? Як вона рятувала собачок і котиків під час окупації на Київщині? І які історії з тваринами запам’яталися їй найбільше? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 12.

Ірина Мурга та Надія Матвєєва прогуляються Ірпенем і подивляться, як живе місто через рік після окупації. Вони завітають у рідний район Ірини, який найбільше постраждав. Тут знищено 90% інфраструктури та житлових будинків, і більшість із них не підлягає відновленню. Не пропустіть цікавий випуск із зооволонтеркою Іриною Мургою, яка рятувала тварин з окупованого Ірпеня – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 12.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 11 випуск