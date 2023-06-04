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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 12 выпуск эфир от 04.06.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 12 выпуск 2023. Позивний Надія 12 выпуск от 04.06.2023 смотреть онлайн
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Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 12 от 04.06.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе Надежда Матвеева посетит Ирпень, где познакомит вас с зооволонтером Ириной Мургой. Как Ирина решила спасать животных, лечить их и находить для них новые семьи? Как она спасала собачек и котиков во время оккупации в Киевской области? И какие истории с животными запомнились ей больше всего? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 12.

Ирина Мурга и Надежда Матвеева прогуляются по Ирпеню и посмотрят, как живет город через год после оккупации. Они приедут в родной район Ирины, наиболее пострадавший. Здесь уничтожены 90% инфраструктуры и жилых домов, и большинство из них не подлежит восстановлению. Не упустите интересный выпуск с зооволонтером Ириной Мургой, которая спасала животных из оккупированного Ирпеня – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 12.

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