Выпуск 10 | 21.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 10 от 21.05.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с Ириной Сербиной – мамой-воспитательницей 22 детей. Как героиня отважилась стать многодетной матерью? Как живет большая семья? И какое важное дело Ирина делает с начала войны? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 10.

Во время разговора с Надеждой Матвеевой Ирина Сербина расскажет, как воспитывает своих детей. Женщина признается, что прежде всего учит их быть сильными и знать, что они индивидуальности, которые могут достичь любых целей. Не упустите интересный выпуск о женщине с большим сердцем – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 10 от 21.05.2023.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 9 выпуск