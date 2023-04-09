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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 4 випуск ефір від 09.04.2023 дивитись онлайн

Дивитись онлайн проєкт Позивний Надія 4 випуск 2023. Позивний Надія 4 випуск от 09.04.2023 дивитись онлайн
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Випуск 4 | 09.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 4 від 09.04.2023 на сайті СТБ! Героїнею сьогоднішнього випуску стане Наталія Кудрич – провідниця евакуаційних рейсів. Наталія – жінка з великим і небайдужим серцем. З перших днів повномасштабного вторгнення вона рятувала людей, які тікали від жахів війни. Історії яких пасажирів вразили її найбільше? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 4.

Надія Матвєєва познайомиться з доньками і сестрою Наталії. Що найрідніші люди розкажуть про героїню? Чи підтримували вони її вибір стати провідницею евакуаційних рейсів? Не пропустіть цікаве знайомство з сильною жінкою – дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 4.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 3 випуск

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