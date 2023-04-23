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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 6 выпуск эфир от 23.04.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 6 выпуск 2023. Позивний Надія 6 выпуск от 23.04.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 6 | 23.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн документальный проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 6 от 23.04.2023 на сайте СТБ! Героиней сегодняшнего выпуска стала храбрая и невероятно сильная женщина Наталья Петренко. Когда оккупанты заехали в ее родное село на Луганщине, Наталья встретила их не цветами, а ненавистью. Она бросилась остановливать танки голыми руками, когда они начали уничтожать флагштоки возле ЦНАПа. Что она говорила оккупантам? Как они реагировали на ее сопротивление? Что она ощутила в тот момент, когда поняла, что началась полномасштабная война? Не пропустите интересный выпуск – смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 6.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 5 выпуск

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