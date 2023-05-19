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Позивний Надія

Основательница групп психологической поддержки Мария Стецюк о деятельности во время войны

19.05.2023

Героиней 9 выпуска проекта об отважных украинских женщинах «Позивний «Надія» на СТБ стала психолог, основательница групп психологической поддержки «Дівчата, які чекають» – Мария Стецюк. О том, как и почему женщина решила организовывать встречи с украинками, о личной потере и пути ее жизни – она рассказала в интервью Надежде Матвеевой.

«Позивний «Надія»: выпуск 9 об основательнице групп психологической поддержки

Курсы психологии девушка проходила еще в студенческие годы, во время учебы на журналистике. Окончательно Мария определилась с профессией в 2014 году, когда пожелала волонтерить в киевском военном госпитале. Там она встретила военного, для которого разговоры с ней стали отрадой и помощью. Тогда Мария решила продолжать развиваться в психологии.

«Знакомство с этим человеком изменило мой путь и мою жизнь. К сожалению, Дмитрий не успел узнать, как повлиял на меня. Мы с ним познакомились в июле 2014 года, а в феврале он погиб», – призналась девушка.

Эмоциональный пост в соцсети в начале Великой войны стал началом дела ее жизни. Сейчас психолог проводит группы для любящих женщин, которые ждут, также для семей пропавших без вести и пленных.

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О начале своей деятельности Мария рассказала: «Мне позвонила моя близкая подруга. В тот момент ее муж впервые пошел на войну. С ним не было связи. Она осталась с маленьким ребёнком. Ей хотелось с кем-то говорить, проживать эти моменты. Мы с ней общались время от времени. Тогда я осознала, что таких женщин стало гораздо больше. Всем им нужна поддержка и помощь. Мне пришла идея написать пост о том, что я хочу создать такую группу. У меня не было ожиданий. Думала, что откликнутся только мои знакомые. Но так получилось, что заявок было нереально много. На меня вышла глава Veteran Hub и предложила вместе организовывать такие группы для большой аудитории. Я начинала с онлайн-встреч с девушками почти со всех украинских городов и украинок, которые сейчас за границей. Все бесплатно».

«Позивний «Надія»: выпуск 9 об основательнице групп психологической поддержки

Мария как никто другой понимает ожидающих женщин, ведь и сама проходила через это испытание. Она стала для посетительниц группы тем человеком, которому они доверяют больше всего.

«Мне позвонила одна из девушек, которая посещает группу, и сказала, что я – первая, кого она набрала. Но мужа больше нет… – поделилась историей Мария. – Каждый день подняться и продолжать бороться до победы – это собственно в память всех тех людей, которых не стало. Это и есть моя обязанность – чтобы память о героях была долгой, а сделанное – не зря».

Смотрите полный выпуск здесь.

Смотрите «Позивний «Надія» каждое воскресенье в 22:00 на СТБ.

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