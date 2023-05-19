Засновниця груп психологічної підтримки Марія Стецюк про діяльність під час війни

Героїнею минулого випуску проєкту про відважних українських жінок «Позивний «Надія» на СТБ стала психологиня, засновниця груп психологічної підтримки «Дівчата, які чекають» – Марія Стецюк. Про те, як і чому жінка вирішила організовувати зустрічі з українками, про особисту втрату та шлях до справи її життя – вона розповіла в інтерв’ю Надії Матвєєвій.

Курси з психології дівчина проходила ще в студентські роки, під час навчання на журналістиці. Остаточно Марія визначилась з професією у 2014 році, коли виявила бажання волонтерити в київському військовому госпіталі. Там вона зустріла військового, для якого розмови з нею стали відрадою та допомогою. Тоді Марія вирішила продовжувати розвиватись у напрямку психології.

«Знайомство з цією людиною змінило мій шлях та моє життя. На жаль, Дмитро не встиг дізнатись про те, як вплинув на мене. Ми з ним познайомились в липні 2014 року, а в лютому він загинув», – зізналась дівчина.

Емоційний пост у соцмережі на початку великої війни став початком справи її життя. Зараз психологиня проводить групи для жінок, які чекають коханих, також для родин зниклих безвісти і полонених.

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Про початок своєї діяльності Марія розповіла: «Мені подзвонила моя близька подруга. На той момент її чоловік вперше пішов на війну. З ним не було зв’язку. Вона лишилась з маленькою дитиною. Їй хотілось з кимось говорити, проживати ці моменти. Ми з нею спілкувались час від часу. Тоді я усвідомила, що таких жінок стало набагато більше. Всім їм потрібна підтримка і допомога. Мені прийшла ідея написати пост про те, що я хочу створити таку групу. У мене не було очікувань. Думала, що відгукнуться лише мої знайомі. Але так сталось, що заявок було нереально багато. На мене вийшла очільниця Veteran Hub і запропонувала разом організовувати такі групи для великої аудиторії. Я починала з онлайн-зустрічей з дівчатами майже з усіх українських міст і українок, які наразі за кордоном. Все безкоштовно».

Марія як ніхто інший розуміє жінок, котрі чекають, адже і сама проходила через це випробування. Вона стала для відвідувачок групи тією людиною, якій вони довіряють найбільше.

«Мені подзвонила одна з дівчат, яка відвідує групу, і сказала, що я – перша, кого вона набрала. Але чоловіка більше немає… – поділилась історією Марія. – Кожен день піднятись і продовжувати боротися до перемоги – це, власне, в пам’ять всіх тих людей, яких не стало. Це і є моїм обов’язком – щоб пам’ять про героїв була довгою, а справи – недаремними».

Дивіться повний випуск тут.

Дивіться «Позивний «Надія» щонеділі о 22:00 на СТБ.

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