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Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею випуску стане мама-вихователька 22 дітей та волонтерка – Ірина Сєрбіна

21.05.2023

Цієї неділі, 21 травня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде десятий випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею програми стане мама-вихователька 22 дітей, а також волонтерка – Ірина Сєрбіна. 

Героїня 10 випуску проєкту «Позивний Надія» від 21.05.2023

«Її велика родина хвилюється за неї щоразу, коли вона на прохання про евакуацію чи волонтерську допомогу вирушає в гарячі точки. А вона по-іншому не може. Бо за рік війни Ірина тільки утвердилась в переконанні, що чужої біди не буває», – скаже ведуча Надія Матвєєва про героїню випуску. 

З молодості Ірина з чоловіком працювали в інтернаті. Стали батьками для 3 хлопчиків. Двох дітей Ірині привели знайомі, аби вони побули в родині декілька днів, однак діти лишились на три роки, а потім й на зовсім, оскільки попередня родина виявилась неблагополучною. В 33 роки Ірина стала мамою 15 дітей! Їхня родина поповнювалась все новими і новими малюками, даруючи їм турботу та любов. 

Героїня 10 випуску проєкту «Позивний Надія» від 21.05.2023

«Я відчувала себе найщасливішою. Мені все одно, що відбувалось навколо. Я розчинилась в дітях, щодня отримувала кайф. Я завжди хотіла виховати дітей окремими індивідами. Як би мені не було складно, мої діти завжди були взуті, одягнені і нагодовані», – розповіст Ірина. 

Окрім того, що жінка опікується величезною власною родиною, вона також волонтерить та допомагає іншим. В цьому її підтримує вся її велика та дружня сім’я. Діти допомагають та разом готують, аби ділитися харчами з тими, хто цього потребує. Ірина разом з екіпажем розвозить продукти харчування в Донецьку та Харківську області. 

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«Троє моїх синів служать та сидіть в окопах з першого дня війни. Якщо мій 25-річний син це може, то як я, доросла жінка, сидітиму вдома? Я собі цього дозволити не можу» – пояснить свій вибір героїня випуску. 

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

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