Відверта сповідь української снайперки у проєкті «Позивний «Надія»

Героїнею 7 випуску проєкту про відважних українських жінок «Позивний «Надія» на СТБ стала українська снайперка з позивним «Параграф» – Ірина. Про свої обов’язки, страхи та плани після перемоги вона розповіла у великому інтерв’ю ведучій Надії Матвєєвій.

Снайпер – це друга за популярністю професія серед жінок в українській армії. Ірина з дитинства полюбляла стріляти в тирі, а розвиватись у військовій справі вирішила у 2014 році.

З сонячного Балі, тиші і медитацій вона повернулась додому, аби захищати рідну країну. Іншого варіанту вона для себе не розглядала.

«А як дивитись на себе у дзеркало до кінця життя? Знати, що я пересиділа війну десь? Я маю досвід, можу працювати і бути корисною. Я можу замінити якогось хлопця або дівчину, які ніколи не тримали автомат в руках і не знають, що з ним робити. Краще хай візьмуть мене, ніж ту людину», – пояснила Ірина.

Незважаючи на неймовірно складні умови роботи, жінка робить надлюдські зусилля.

«Професія снайпера – дуже романтизована. Для багатьох вона здається класною, чимось, навіяним з фільмів. Але це важко, – розповіла снайперка. – Завжди важко вбивати людей. І хоч тих, з ким ми воюємо, ми, частіше, не можемо назвати людьми, але вони схожі на нас тим, що мають дві руки, дві ноги і голову. Війна стає рутиною після першої смерті».

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«Це дуже повзаюча робота. Виходиш, спостерігаєш, робиш доповідь, повзеш назад. Потім замість тебе повзе напарник», – відзначила жінка.

Ірина зізналась, що снайпери досить забобонні. І вона – не виняток. Від’їжджаючи, захисниця завжди бере з собою ключі від дому. Так вона вірить, що повернеться.

Страх смерті на війні снайперка відчуває постійно: «Звикаю до того, що в будь-яку хвилину життя може закінчитись».

Після перемоги Ірина мріє побачити велику чергу на в’їзд в Україну.

«Хочу бачити, що люди повертаються назад додому. А я, їдучи у зворотному напрямку, хочу розуміти, що зробила дуже багато, аби ці люди мали змогу повернутись. Хочу створити реабілітаційний центр для військовослужбовців, де вони матимуть змогу медитувати. Вважаю, що це може бути класним виходом для людей, які страждають стресами», – поділилась захисниця.

Дивіться «Позивний «Надія» щонеділі о 22:00 на СТБ.

Повний 7 випуск тут.

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