Коли всі біжать в укриття, ми біжимо на бойову позицію: відверта сповідь офіцера Повітряних сил України у проєкті «Позивний «Надія»

Героїнею 5 випуску проєкту власної розробки «Позивний «Надія» з Надією Матвєєвою на СТБ стала офіцер Повітряних сил України, операторка РС зенітно-ракетного комплексу С-300 – Ксенія Марко. Дівчина розповіла, як захищає небо над Україною, чому вирішила стати на захист країни та чому хоче вирушити в Бахмут.

Батьки Ксенії були проти військової кар’єри доньки. Про рішення доєднатися до української армії захисниця зізналась: «Це бажання виникло ще у 2014 році, після подій на Майдані. Тоді я закінчувала 11 клас і готувалась до ЗНО. Дуже хотіла поступили на військову кафедру, але, звісно, батьки всіма силами переконували, що мені не потрібно цього робити».

Та наполегливість і віра дівчини у власні сили допомогли їй у 21 рік стати офіцеркою повітряних сил України.

«Коли всі біжать в укриття, ми біжимо на бойову позицію, займаємо свої місця і виконуємо свою роботу, – розповіла Ксенія, – У моїй присязі останній рядочок закінчується словами: “ніколи не зрадити українському народові”».

Більше на тему: Як підтримати людину: 12 фраз для підбадьорення у скрутну хвилину

Від дій цієї дівчини та таких самих сміливих захисниць та захисників залежить безпека та спокій міст під час повітряної небезпеки.

«Я є оператором РС зенітно-ракетного комплексу С-300. Є певний пункт управління цими ракетами. Там сидять 6 людей.. Кожен з нас робить свою роботу. Моя ціль – в ручному режимі навести нашу ракету на ворожу. Ракета рухома. Локатор виводить її нам на екран. Ми задаємо курс і ціль», – розповіла Ксенія.

«У мене була образа на західні країни. Через відсутність техніки. – зізналась дівчина. – У нас є люди, ми будем працювати. Була сильна злість не тільки на росію. В якийсь момент я зрозуміла, що західні країни тягнуть. А ми платим за це людськими життями».

«Кожен день, коли ми щось збивали, є особливим. Навіть той запах пороху, топлива, які означають, що тільки що вилетіла ракета. Пам’ятаю, коли ми вперше пішли шукати збиту російську крилату ракету. Хотіла забрати хоча б маленький уламок з собою», – поділилась захисниця.

Проте зараз Ксенія думає про те, аби стати командиром протитанкового взводу у Бахмуті.

«Я знаю, що там на 100 % все буде залежати від мене. Я зможу контролювати всю ситуацію і наближати перемогу», – пояснила дівчина.

Повний випуск дивіться тут.

Дивіться «Позивний «Надія» щонеділі о 22:00 на СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ