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Позивний Надія

Когда все бегут в укрытие, мы бежим на боевую позицию: откровенная исповедь офицера Воздушных сил Украины в проекте «Позивний «Надія»

19.04.2023

Героиней 5 выпуска проекта собственной разработки «Позивний «Надія» с Надеждой Матвеевой на СТБ стала офицер Воздушных сил Украины, оператор РС зенитно-ракетного комплекса С-300 – Ксения Марко. Девушка рассказала, как защищает небо над Украиной, почему решила стать на защиту страны и почему хочет отправиться в Бахмут.

«Позивний «Надія»: выпуск 5 об операторе РС зенитно-ракетного комплекса С-300 – Ксении Марко

Родители Ксении были против военной карьеры дочери. О решении присоединиться к украинской армии защитница призналась: «Это желание возникло еще в 2014 году после событий на Майдане. Тогда я заканчивала 11 класс и готовилась к ВНО. Очень хотела поступить на военную кафедру, но, конечно, родители всеми силами убеждали, что мне этого не нужно делать».

Но упорство и вера девушки в собственные силы помогли ей в 21 год стать офицером Воздушных сил Украины.

«Когда все бегут в укрытие, мы бежим на боевую позицию, занимаем свои места и выполняем свою работу, – рассказала Ксения, – В моей присяге последняя строчка заканчивается словами: “ніколи не зрадити українському народові”».

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От действий этой девушки и таких же смелых защитниц и защитников зависит безопасность и спокойствие городов во время воздушной опасности.

«Я являюсь оператором РС зенитно-ракетного комплекса С-300. Есть определенный пункт управления этими ракетами. Там сидят 6 человек. Каждый из нас делает свою работу. Моя цель – в ручном режиме навести нашу ракету на вражескую. Ракета подвижна. Локатор выводит его нам на экран. Мы задаем курс и цель», – рассказала Ксения.

«Позивний «Надія»: выпуск 5 об операторе РС зенитно-ракетного комплекса С-300 – Ксении Марко

«У меня была обида на западные страны. Из-за отсутствия техники. – призналась девушка. У нас есть люди, мы будем работать. Была сильная злоба не только на россию. В какой-то момент я поняла, что западные страны тянут. А мы платим за это человеческими жизнями».

«Каждый день, когда мы что-то сбивали, особенный. Даже тот запах пороха, топлива, означающий, что только что вылетела ракета. Помню, когда мы впервые пошли искать сбитую российскую крылатую ракету. Хотела унести хотя бы маленький обломок с собой», – поделилась защитница.

Однако сейчас Ксения думает о том, чтобы стать командиром противотанкового взвода в Бахмуте.

«Я знаю, что там на 100% все будет зависеть от меня. Я смогу контролировать всю ситуацию и приближать победу», – объяснила она.

Полный выпуск смотрите здесь.

Смотрите «Позивний «Надія» каждое воскресенье в 22:00 на СТБ.

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