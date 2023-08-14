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Позивний Надія

Украинки – это эксклюзив, который сейчас создается: ведущая СТБ Надежда Матвеева о женском лице войны

14.08.2023

Украинские женщины – не только дочери, матери, жены. Они – смелые, сильные личности, ежедневно применяющие все свои профессиональные навыки, чтобы приблизить время нашей победы. Ведущая проекта СТБ «Позивний Надія» Надежда Матвеева об этом знает не понаслышке, ведь во время съемок вдохновилась каждой из героинь. Деталями работы над проектом и мыслями о роли женщины во время войны ведущая поделилась в интервью для «Слава +».

Ведущая СТБ Надежда Матвеева о женском лице войны

Надежда отметила, что «Позивний Надія» – проект о сильных женщинах, которые, встретив полномасштабное вторжение, изменили свою жизнь таким образом, чтобы быть максимально полезными для украинцев.

«Я прямо настаиваю на том, что украинские женщины – это эксклюзив, который сейчас создается. Они несут на себе огромную ответственность и при этом умеют заботиться, любить, развиваться. Это что-то невероятное», – сказала ведущая.

«Каждая из историй героинь проекта – уникальна, – поделилась Надежда. – Например, акушерка из Чернигова 42 дня вместе с женщинами, рожавшими в роддоме, провела в бомбоубежище. Она о них заботилась. А в это время ее семья находилась в оккупации. Или артиллеристка – девушка, избравшая военную карьеру. А потом подала заявление, чтобы ее перевели в Бахмут, чтобы отомстить за своего двоюродного брата, который там погиб. Или девушка, которая работала до полномасштабной войны известным ресторатором и организовывала прекрасные праздники, а затем переехала на запад Украины и стала заниматься детьми».

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«Я благодарна судьбе, что именно я понадобилась в тот момент, когда пришло время и необходимость сделать этот проект, показать женское лицо войны. Это были сложные съемки, мы начали работу еще зимой. Работали и в холоде, и в экстремальных условиях. Даже поэтому я чувствовала себя счастливой, что причастна к этому процессу. Каждый раз меня удивляла не просто сила женщин, а понимание, что они не могут иначе. Вот, например, снайперша, которая жила на Бали до начала полномасштабного вторжения и могла и дальше там находиться, сразу вернулась в Украину. За собственные средства купила снайперскую винтовку и сейчас на фронте», – подытожила ведущая.

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