Українки – це ексклюзив, який зараз створюється: ведуча СТБ Надія Матвєєва про жіноче обличчя війни

Українські жінки – не тільки доньки, матері, дружини. Вони – сміливі, сильні особистості, які щодня застосовують всі свої професійні навички, аби наблизити час нашої перемоги. Ведуча проєкту СТБ «Позивний Надія» Надія Матвєєва про це знає не з чуток, адже під час знімань надихнулась кожною з героїнь. Деталями роботи над проєктом та думками про роль жінки під час війни ведуча поділилась в інтерв’ю для «Слава +».

Надія відзначила, що «Позивний Надія» – проєкт про сильних жінок, які, зустрівши повномасштабне вторгнення, змінили своє життя таким чином, щоб бути максимально корисними для українців.

«Я прямо наполягаю на тому, що українські жінки – це ексклюзив, який зараз створюється. Вони на собі несуть величезну відповідальність і при цьому вміють дбати, любити, розвиватись. Це щось неймовірне», – сказала ведуча. «Кожна з історій героїнь проєкту – унікальна, – поділилась Надія – Наприклад, акушерка з Чернігова 42 дні разом з жінками, які народжували в пологовому будинку, провела в бомбосховищі. Вона про них дбала. А в цей час її родина знаходилась в окупації. Або артилеристка – дівчина, яка обрала військову кар’єру. А потім подала заяву, щоб її перевели до Бахмуту, аби помститися за свого двоюрідного брата, який там загинув. Або дівчина, яка працювала до повномасштабної війни відомою рестораторкою і організовувала прекрасні свята, а потім переїхала на захід України і стала опікуватись дітьми».

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«Я вдячна долі, що саме я знадобилась в той момент, коли настав час і потреба зробити цей проєкт, показати жіноче обличчя війни. Це були складні зйомки, ми почали роботу ще взимку. Працювали і в холоді, і в екстремальних умовах. Навіть через це я почувалась щасливою, що дотична до цього процесу. Кожного разу мене дивувала не просто сила жінок, а усвідомлення, що вони не можуть інакше. Ось, наприклад, снайперка, яка жила на Балі до початку повномасштабного вторгнення і могла й далі там знаходитись, одразу повернулась в Україну. За власні кошти купила снайперську гвинтівку і зараз на фронті», – підсумувала ведуча.

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