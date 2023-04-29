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Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 7 випуску стане українська снайперка

29.04.2023

Цієї неділі, 30 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде 7 випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане українська снайперка з позивним «Параграф» – Ірина.

Героїня 7 випуску проєкту «Позивний Надія» від 30.04.2023

«Вона – жінка-снайперка, а тому позбавляє життя тих, хто зазіхнув на мирне майбутнє наших дітей», – скаже про героїню випуску ведуча Надія Матвєєва.

З сонячного Балі, тиші і медитацій Ірина повернулась додому, аби захищати рідну країну. Незважаючи на неймовірно складні умови роботи, вона робить надлюдські зусилля.

«Хочеться розуміти, що я зробила дуже багато для того, щоб люди мали змогу повернутись додому», – поділиться Ірина.

«Професія снайпера – дуже романтизована. Багатьом вона здається класною, чимось, навіяним з фільмів. Але це важко, – розповість героїня. – Завжди важко вбивати людей. І хоч тих, з ким ми воюємо, частіше, не можемо назвати людьми, але вони схожі на нас тим, що мають дві руки, дві ноги і голову. Війна стає рутиною після першої смерті».

Героїня 7 випуску проєкту «Позивний Надія» від 30.04.2023

Ведуча проєкту отримає унікальний шанс – повчитися стріляти з гвинтівки у справжньої фахівчині!

А також не пропустіть подробиці роботи снайперів, розповіді про найбільш некомфортні умови перебування та про рішення Ірини займатися цією справою. Все це у великому відвертому інтерв’ю.  

Video: Героїня 7 випуску проєкту «Позивний Надія» від 30.04.2023

Героїнею 7 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане снайперка. Дивіться 7 випуск проєкту Позивний Надія з Надією Матвєєвою 30.04.2023 на СТБ

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

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