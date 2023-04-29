«Позивний «Надія»: героїнею 7 випуску стане українська снайперка
Цієї неділі, 30 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде 7 випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане українська снайперка з позивним «Параграф» – Ірина.
«Вона – жінка-снайперка, а тому позбавляє життя тих, хто зазіхнув на мирне майбутнє наших дітей», – скаже про героїню випуску ведуча Надія Матвєєва.
З сонячного Балі, тиші і медитацій Ірина повернулась додому, аби захищати рідну країну. Незважаючи на неймовірно складні умови роботи, вона робить надлюдські зусилля.
«Хочеться розуміти, що я зробила дуже багато для того, щоб люди мали змогу повернутись додому», – поділиться Ірина.
«Професія снайпера – дуже романтизована. Багатьом вона здається класною, чимось, навіяним з фільмів. Але це важко, – розповість героїня. – Завжди важко вбивати людей. І хоч тих, з ким ми воюємо, частіше, не можемо назвати людьми, але вони схожі на нас тим, що мають дві руки, дві ноги і голову. Війна стає рутиною після першої смерті».
Ведуча проєкту отримає унікальний шанс – повчитися стріляти з гвинтівки у справжньої фахівчині!
А також не пропустіть подробиці роботи снайперів, розповіді про найбільш некомфортні умови перебування та про рішення Ірини займатися цією справою. Все це у великому відвертому інтерв’ю.
Video: Героїня 7 випуску проєкту «Позивний Надія» від 30.04.2023
Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.
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