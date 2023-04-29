«Позивний «Надія»: героиней 7 выпуска станет украинская снайперша

В это воскресенье, 30 апреля в 22:00, на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинкам, ежедневно приближающим нашу победу. В этот раз героиней выпуска станет украинская снайперша с позывным «Параграф» – Ирина.

«Она – женщина-снайперша, а потому лишает жизни тех, кто посягнул на мирное будущее наших детей», – скажет о героине выпуска ведущая Надежда Матвеева.

Из солнечного Бали, тишины и медитаций Ирина вернулась домой, чтобы защищать родную страну. Несмотря на невероятно сложные условия работы, она делает сверхчеловеческие усилия.

«Хочется понимать, что я сделала очень многое для того, чтобы люди имели возможность вернуться домой», – поделится Ирина.

«Профессия снайпера – очень романтизированная. Многим она кажется классной, чем-то навеянной из фильмов. Но это тяжело, – расскажет героиня. – Всегда тяжело убивать людей. И хотя тех, с кем мы сражаемся, чаще всего, не можем назвать людьми, но они похожи на нас тем, что имеют две руки, две ноги и голову. Война становится рутиной после первой смерти».

Ведущая проекта получит уникальный шанс – поучиться стрелять из винтовки у настоящего профессионала!

А также не пропустите подробности работы снайперов, рассказы о наиболее некомфортных условиях пребывания и о решении Ирины заниматься этим делом. Все это в откровенном интервью.

Video: Героиня 7 выпуска проекта «Позивний Надія» от 30.04.2023 Героиней 7 выпуска проекта «Позивний Надія» станет снайперша. Смотрите 7 выпуск Позивний Надія с Надеждой Матвеевой 30.04.2023 на СТБ

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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