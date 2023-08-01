Воєнна драма «Юрик»: всеукраїнська прем’єра до Дня Незалежності

Всеукраїнська прем’єра до Дня Незалежності: СТБ покаже воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях

В День Незалежності України, 24 серпня, о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра, яка зворушить серце кожного українця. Глядачі побачать воєнну драму «Юрик», засновану на реальній історії 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, 15 днів добирався кордону України. Над проєктом працювали творці фільму «Мама» Основа Фільм Продакшн за підтримки партнерів — естонської телекомпанії ETV та фонду USAID.

Війна у жахливий спосіб знищила щасливу родину Юрика: батько, дідусь і молодша сестричка загинули під час ворожих обстрілів. Одного дня мама зрозуміла, що у рідному місті Юрику загрожує небезпека бути вивезеним окупантами до росії. Заради сина вона приймає найважче у своєму житті рішення — відірвати від себе дитину, аби він врятувався і мав змогу жити у безпеці у родичів в Естонії. Сама ж залишається в Маріуполі, в підвалі їхнього будинку, доглядати хвору бабусю.

Самотужки, з номером телефону мами на спині Юрик триматиме свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, під обстрілами та окупованими містами, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей. Дорогою війни його проведе сила любові. І протягом усього шляху він згадуватиме слова мами: «Доки живеш ти — житиму я».

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У ролях: Максим Боряк (Юрик), Тамара Антропова (мама), Римма Зюбіна (бабуся), Віктор Жданов, Костянтин Корецький, Анне Вєесаар (Естонія), Лііз Хааб (Естонія), Сергій Воляновський, Сергій Мяус, Валентина Руденко, Поліна Снісаренко, Олег Іваніца, Олександр Божко, Всеволод Шекіта.

Виробництво — Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ.

Партнери проєкту — телеканал СТБ, телекомпанія ETV (Естонія) та фонд USAID.

Авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту — Валентина Руденко.

Автори сценарію — Валентина Руденко, Микола Рибалка, Тетяна Куц.

Продюсерки — Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц.

Режисер — Олександр Тименко.

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Video: Воєнна драма «Юрик»: всеукраїнська прем’єра до Дня Незалежності 24 серпня глядачі побачать воєнну драму «Юрик», засновану на реальній історії 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, 15 днів добирався кордону України

Яким би не був наш шлях, нас веде і оберігає сила любові!

Не пропустіть прем’єру драми «Юрик» 24 серпня о 20:00 на телеканалі СТБ.

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