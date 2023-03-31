Обустроила санаторий для 180 детей: известная ресторатор Екатерина Терехова о волонтерстве в проекте «Позивний «Надія»

Героиней 2 выпуска проекта «Позивний «Надія» на СТБ стала женщина, которая до войны была одной из самых успешных рестораторов – Екатерина Терехова. Сейчас она открыла новую себя в совсем другом непростом деле – волонтерстве. О том, как неожиданно стала мамой 180 детей, личный расход и обустройство санатория в Закарпатье – женщина рассказала в откровенном интервью ведущей Надежде Матвеевой.

«Довольно долгое время я была руководительницей одного известного заведения премиального сегмента. Там я приобрела влиятельных друзей, контакты с бизнесменами, политиками, спортсменами, исполнителями. С командой Closer делали такие громкие фестивали как Black! Factory Festival, Strichka Festival, работала на Кураже Базар. У меня была классная, яркая, очень веселая жизнь», – поделилась героиня.

Сейчас Екатерина находится в поселке Березинка Закарпатской области, но не потому, что открывает новый ресторан, а потому что помогает другим. Там она организовала шелтер для семей вынужденных переселенцев, где они могут жить и полноценно питаться.

Полномасштабная война открыла ее настоящую суперсилу – собрать все, что нужно, за короткий срок, накормить почти 200 детей, согреть заботой и теплом каждого, кто в этом нуждается.

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Дети из днепровского центра, который занимается сиротами, лишенными родительской опеки, и теми, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Еще весной дети были перемещены в Закарпатье, и сейчас о них заботится Екатерина.

«27 марта ко мне обратилась одна из волонтеров. Сказала, что в наш регион везут 180 детей и спросила, могу ли я взяться помочь. Конечно, я согласилась. Многие санатории были полузаброшены. Я подхватила задачу обустроить почти полностью такой санаторий. И так у меня случились мои первые 180 детей. А вместе с персоналом – 220 человек. Организовали 200 матрасов, отшили 400 комплектов белья, привезли фуру с одеждой и обувью и продуктами питания. Полностью отремонтировали 24 душевые комнаты, обустроили бомбоубежище. Где-то 900 кг еды раз в две недели я им привозила», – рассказала Екатерина.

Сами же дети говорят о женщине: «Она как друг нам, вторая мама».

И это было только началом. Екатерина продолжила помогать деткам и всем, кто в этом нуждается.

Немногие знают, но в жизни Екатерины произошла личная драма, связанная с материнством – женщина потеряла ребенка. Тем не менее, сейчас она шутливо называет себя мамой всех этих детишек и надеется в будущем родить собственного младенца.

Полный выпуск смотрите здесь.

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