Выпуск 2 | 26.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн документальный проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 2 от 26.03.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас вы узнаете, как известная и успешная ресторатор Екатерина Терехова превратилась в волонтера. Чтобы пообщаться с героиней, Надежда Матвеева приедет в село Березинка Закарпатской области. Именно здесь Екатерина Терехова открыла шелтер для семей вынужденных переселенцев. Как ей это удалось? Кто помогал и поддерживал в этом непростом деле? И скольким людям она смогла помочь? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 2 с Екатериной Тереховой.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 1 выпуск