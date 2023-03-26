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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 2 выпуск эфир от 26.03.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 2 выпуск 2023. Позивний Надія 2 выпуск от 26.03.2023 смотреть онлайн
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Позивний Надія 2 выпуск эфир от 26.03.2023 смотреть онлайн
Позивний Надія

Позивний «Надія» 2023: 1 выпуск
Позивний Надія Выпуск 2 Позивний «Надія» 2023: 2 выпуск
Выпуск 2 | 26.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн документальный проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 2 от 26.03.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас вы узнаете, как известная и успешная ресторатор Екатерина Терехова превратилась в волонтера. Чтобы пообщаться с героиней, Надежда Матвеева приедет в село Березинка Закарпатской области. Именно здесь Екатерина Терехова открыла шелтер для семей вынужденных переселенцев. Как ей это удалось? Кто помогал и поддерживал в этом непростом деле? И скольким людям она смогла помочь? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Позивний «Надія» 2023 выпуск 2 с Екатериной Тереховой.

Смотрите онлайн Позивний «Надія» 1 выпуск

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