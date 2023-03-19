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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 1 выпуск эфир от 19.03.2023 смотреть онлайн

Смотрите онлайн проект Позивний Надія 1 выпуск 2023. Позивний Надія 1 выпуск от 19.03.2023 смотреть онлайн
Позивний Надія Выпуск 1 Позивний «Надія» 2023: 1 выпуск
Выпуск 1 | 19.03.2023 | 2023

Проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 1 расскажет вам историю героической акушерки Веры Целик из Чернигова. В первые дни полномасштабного вторжения женщина приняла для себя очень сложное, но важное решение: несмотря на постоянные обстрелы и бомбардировки города, она ни за что не покинет роддом и до последнего будет работать. В 1 выпуске проекта Позивний «Надія» 2023 вы узнаете: в течение 42 дней Вера спасала жизнь рожениц и помогала появиться на свет новой жизни. Вместе с коллегами она оборудовала бомбоубежище Черниговского роддома так, чтобы женщины с младенцами чувствовали себя максимально комфортно даже в таких страшных условиях. Она была вместе со своими пациентами 24/7 и делала все, чтобы сохранить их жизнь. Как прошли эти адские 42 дня? Не пропустите щемящую историю героической акушерки – смотрите онлайн проект Позивний «Надія» 2023 выпуск 1 на СТБ.

Смотреть онлайн Позивний «Надія» 2023 – все выпуски

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