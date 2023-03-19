Випуск 1 | 19.03.2023 | 2023

Проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 1 розповість вам історію героїчної акушерки Віри Целик із Чернігова. У перші дні повномасштабного вторгнення жінка ухвалила для себе дуже складне, але важливе рішення: попри постійні обстріли та бомбардування міста, вона нізащо не покине пологовий будинок і до останнього працюватиме. У 1 випуску проєкту Позивний «Надія» 2023 ви дізнаєтеся: протягом 42 днів Віра рятувала життя породіль і допомагала з’явитися на світ новому життю. Разом із колегами вона обладнала бомбосховище Чернігівського пологового будинку так, аби жінки з немовлятами почували себе максимально комфортно навіть у таких страшних умовах. Вона була разом зі своїми пацієнтами 24/7 та робила все, аби зберегти їхні життя. Як минули ці пекельні 42 дні? Не пропустіть щемливу історію героїчної акушерки – дивіться онлайн проєкт Позивний «Надія» 2023 випуск 1 на СТБ.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 2023 – усі випуски