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Позивний Надія

Video: Позивний Надія 2 випуск ефір від 26.03.2023 дивитись онлайн

Дивитись онлайн проєкт Позивний Надія 2 випуск 2023. Позивний Надія 2 випуск от 26.03.2023 дивитись онлайн
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Позивний Надія 2 випуск ефір від 26.03.2023 дивитись онлайн
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Випуск 2 | 26.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн документальний проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 2 від 26.03.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви дізнаєтесь, як відома та успішна рестораторка Катерина Терехова перетворилася на волонтерку. Щоб поспілкуватися з героїнею, Надія Матвєєва приїде в село Березинка Закарпатської області. Саме тут Катерина Терехова відкрила шелтер для родин вимушених переселенців. Як їй це вдалося? Хто допомагав і підтримував у цій непростій справі? І скільком людям вона змогла допомогти? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 2 з Катериною Тереховою.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 1 випуск

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