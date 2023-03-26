Випуск 2 | 26.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн документальний проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 2 від 26.03.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви дізнаєтесь, як відома та успішна рестораторка Катерина Терехова перетворилася на волонтерку. Щоб поспілкуватися з героїнею, Надія Матвєєва приїде в село Березинка Закарпатської області. Саме тут Катерина Терехова відкрила шелтер для родин вимушених переселенців. Як їй це вдалося? Хто допомагав і підтримував у цій непростій справі? І скільком людям вона змогла допомогти? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Позивний «Надія» 2023 випуск 2 з Катериною Тереховою.

Дивіться онлайн Позивний «Надія» 1 випуск