Облаштувала санаторій для 180 діток: відома рестораторка Катерина Терехова про волонтерство у проєкті «Позивний «Надія»

Героїнею 2 випуску проєкту «Позивний «Надія» на СТБ стала жінка, яка до війни була однією з найуспішніших рестораторок – Катерина Терехова. Зараз вона відкрила нову себе у зовсім іншій непростій справі – волонтерстві. Про те, як несподівано стала мамою 180 діток, особисту витрату та облаштування санаторію на Закарпатті – жінка розповіла у відвертому інтерв’ю ведучій Надії Матвєєвій.

«Досить довгий час я була керівницею одного відомого закладу преміального сегменту. Там я набула впливових друзів, контакти з бізнесменами, політиками, спортсменами, виконавцями. З командою Closer робили такі гучні фестивалі, як Black! Factory Festival, Strichka Festival, працювала на Кураж Базар. Я мала класне, яскраве, дуже веселе життя», – поділилась героїня.

Зараз Катерина перебуває у селищі Березинка Закарпатської області, але не через те, що відкриває новий ресторан, а тому що допомагає іншим. Там вона організувала шелтер для родин вимушених переселенців, де вони мають змогу жити та повноцінно харчуватися.

Повномасштабна війна відкрила її справжню суперсилу – зібрати все, що потрібно, за короткий термін, нагодувати майже 200 дітей, зігріти турботою та теплом кожного, хто цього потребує.

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Діти з дніпровського центру, що опікується сиротами, позбавленими батьківського піклування, та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Ще навесні діти були переміщені на Закарпаття, і зараз ними опікується Катерина.

«27 березня до мене звернулась одна із волонтерок. Сказала, що в наш регіон везуть 180 дітей і запитала, чи можу я взятися допомогти. Звісно, я погодилась. Багато санаторіїв було напівпокинутих. Я підхопила завдання облаштувати майже повністю один такий санаторій. І так у мене трапились мої перші 180 діточок. А разом з персоналом – 220 осіб. Організували 200 матраців, відшили 400 комплектів білизни, привезли фуру з одягом і взуттям та продуктами харчування. Повністю відремонтували 24 душових кімнат, облаштували бомбосховище. Десь 900 кг їжі раз на два тижні я їм привозила», – розповіла Катерина.

Самі ж діти кажуть про жінку: «Вона як друг нам, друга мама».

І це було тільки початком. Катерина продовжила допомагати діткам та всім, хто цього потребує.

Мало хто знає, але у житті Катерини відбулася особиста драма, пов’язана з материнством – жінка втратила дитину. Тим не менш, зараз вона жартівливо називає себе мамою всіх цих діточок і сподівається у майбутньому народити власне немовля.

Повний випуск дивіться тут.

Дивіться «Позивний «Надія» щонеділі о 22:00 на СТБ.

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