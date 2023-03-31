Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Позивний Надія

Облаштувала санаторій для 180 діток: відома рестораторка Катерина Терехова про волонтерство у проєкті «Позивний «Надія»

31.03.2023

Героїнею 2 випуску проєкту «Позивний «Надія» на СТБ стала жінка, яка до війни була однією з найуспішніших рестораторок – Катерина Терехова. Зараз вона відкрила нову себе у зовсім іншій непростій справі – волонтерстві. Про те, як несподівано стала мамою 180 діток, особисту витрату та облаштування санаторію на Закарпатті – жінка розповіла у відвертому інтерв’ю ведучій Надії Матвєєвій.

«Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову

«Досить довгий час я була керівницею одного відомого закладу преміального сегменту. Там я набула впливових друзів, контакти з бізнесменами, політиками, спортсменами, виконавцями. З командою Closer робили такі гучні фестивалі, як Black! Factory Festival, Strichka Festival, працювала на Кураж Базар. Я мала класне, яскраве, дуже веселе життя», – поділилась героїня.

Зараз Катерина перебуває у селищі Березинка Закарпатської області, але не через те, що відкриває новий ресторан, а тому що допомагає іншим. Там вона організувала шелтер для родин вимушених переселенців, де вони мають змогу жити та повноцінно харчуватися. 

Повномасштабна війна відкрила її справжню суперсилу – зібрати все, що потрібно, за короткий термін, нагодувати майже 200 дітей, зігріти турботою та теплом кожного, хто цього потребує.

Більше на тему: Це мій професійний обов’язок: чернігівська акушерка Віра Целик про пологи під час війни у проєкті СТБ «Позивний «Надія»

Діти з дніпровського центру, що опікується сиротами, позбавленими батьківського піклування, та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Ще навесні діти були переміщені на Закарпаття, і зараз ними опікується Катерина.

«27 березня до мене звернулась одна із волонтерок. Сказала, що в наш регіон везуть 180 дітей і запитала, чи можу я взятися допомогти. Звісно, я погодилась. Багато санаторіїв було напівпокинутих. Я підхопила завдання облаштувати майже повністю один такий санаторій. І так у мене трапились мої перші 180 діточок. А разом з персоналом – 220 осіб. Організували 200 матраців, відшили 400 комплектів білизни, привезли фуру з одягом і взуттям та продуктами харчування. Повністю відремонтували 24 душових кімнат, облаштували бомбосховище. Десь 900 кг їжі раз на два тижні я їм привозила», – розповіла Катерина.

«Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову

Самі ж діти кажуть про жінку: «Вона як друг нам, друга мама».

І це було тільки початком. Катерина продовжила допомагати діткам та всім, хто цього потребує.

Мало хто знає, але у житті Катерини відбулася особиста драма, пов’язана з материнством – жінка втратила дитину. Тим не менш, зараз вона жартівливо називає себе мамою всіх цих діточок і сподівається у майбутньому народити власне немовля.

Повний випуск дивіться тут.

Дивіться «Позивний «Надія» щонеділі о 22:00 на СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
«Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 3 випуску стане безстрашна журналістка Анна Калюжна

 «Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 2 випуску стане одна із найуспішніших рестораторок довоєнного часу – Катерина Терехова

 «Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову
Позивний Надія

Це мій професійний обов’язок: чернігівська акушерка Віра Целик про пологи під час війни у проєкті СТБ «Позивний «Надія»

 «Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову
Позивний Надія

42 дні здавались вічністю: героїнею 1 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане акушерка з Чернігова

 «Позивний «Надія»: випуск 2 про рестораторку Катерину Терехову
Позивний Надія

Ведуча Надія Матвєєва поранила лоба під час зйомок нового проєкту СТБ «Позивний Надія»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати