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Позивний Надія

Это моя профессиональная обязанность: черниговская акушерка Вера Целик о родах во время войны в проекте СТБ «Позивний «Надія»

24.03.2023

На прошлой неделе на телеканале СТБ стартовал проект собственной разработки – «Позивний «Надія». Он посвящен отважным украинским женщинам, которые ежедневно прилагают усилия, чтобы приблизить нашу победу. Героиней первого выпуска стала черниговская старшая акушерка Вера Целик, которая 42 дня принимала роды в окруженном врагом городе. О работе во время войны, мотивации, отношении родных к ее решению – она откровенно рассказала ведущей Надежде Матвеевой во время интервью.

«Позивний «Надія»: выпуск 1 о черниговской акушерке Вере Целик

О дне, который навсегда останется в памяти

Больше всего мне запомнятся роды во время войны. 24 февраля около 23:00 эвакуировались в бомбоубежище. Там остались на 42 дня. До войны женщина рожала, на живот ей клали ребенка, она его обнимала. В такие моменты маму переполняют эмоции счастья. А в то время это были эмоции страха и отчаяния. 42 дня казались вечностью. Понимаешь, что нет ничего более ценного, чем жизнь человека.

О решении продолжать работу и реакцию семьи

Это моя медицинская обязанность. В ужасное военное время я должна быть на работе. Моя семья этого не поняла. Моя дочь говорила: «Мама, в стране война. Какая работа?». Но часть моей жизни проходит на работе. Это моя профессиональная маленькая семья. Я ее очень ценю и уважаю. Как я буду им смотреть в глаза, если их оставлю? Вот так и пришло решение.

«Позивний «Надія»: выпуск 1 о черниговской акушерке Вере Целик

О преодолении страха

О себе я больше не думала. В бомбоубежище есть вентиляция, которая работает очень громко. Когда были звуки взрывов, мы ее включали, чтобы она их перебивала.

О силе и мотивации

Я подумала: «Нельзя паниковать, на тебя смотрят столько глаз! Надо держаться. Если ты осталась поддержать людей, эту миссию нужно выполнить до конца». Меня тоже поддерживали женщины. Погружалась в работу, хотелось по-матерински помочь каждой.

«Позивний «Надія»: выпуск 1 о черниговской акушерке Вере Целик

О самом страшном дне

Самый страшный день за время войны, когда разразилась мина. Страшно было выйти и увидеть ужасную картину. А ведь на 1 этаже работает часть коллектива.

Полное интервью смотрите здесь.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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